Moradores do Jardim Medeiros reclamam de rua em estado de abandono e caramujos em terreno

Moradores afirmam que asfalto deteriora em rua no Jardim Medeiros - Crédito: Divulgação

Moradores do Prolongamento Jardim Medeiros afirmam que sofrem com o descaso do Poder Público Municipal. Mais precisamente os residentes na rua Bernardo Cerutti. Na tarde desta segunda-feira, 11, entraram em contato com o São Carlos Agora para pontuar dois problemas que consideram graves. Salientam ainda que chegaram a contatar vereadores, mas não obtiveram o retorno esperado.

Um dos problemas seria a alteração da linha de ônibus e o recape da rua em questão. O motivo, segundo eles, é que o piso asfáltico não teria estrutura para suportar a passagem dos coletivos. Além da rua ser muito estreita, o pavimento estaria cedendo e impossibilitando os moradores de entrarem suas residências com seus carros.

“Já houve acidentes, devido os ônibus não conseguirem passar junto aos veículos devidamente estacionados. E vários moradores não conseguem mais entrar na garagem da residência, devido ao estado do asfalto. “Devido à chuva e por não ter mais asfalto, quase houve um atropelamento de uma mãe com uma criança. O veículo estava descendo e não conseguiu frear devido a lama. Será que a Prefeitura vai esperar acontecer algo pior, para resolver?”, indagou o leitor do SCA.

Ainda de acordo com os reclamantes, na mesma rua tem um terreno que estaria com criadouro de caramujos africanos. “Já comunicamos e nada foi feito.

Jardim Beatriz

Após publicação da matéria, recebemos a denúncia de criadouro decaramujos na rua Philomena Fauvel no Jardim Beatriz.

" Sobre invasão de caramujo africano, terreno abandonado, os caramujos saem e vêm na minha casa, já não sei mais quem procurar. Meu filhão é autista e pega na mão pq não tem medo nem ideia do perigo E isso transmite meningite.Estou muito preocupada. Espero que alguém consiga nos ajudar" reclamou uma moradora do bairro.

