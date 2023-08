Moradores do grande Cidade Aracy reclamam da falta de água

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

Moradores do grande Cidade Aracy entraram em contato com a redação do São Carlos Agora para reclamar da falta de água pelo segundo dia consecutivo.

“Ajuda a gente aí por favor, pelo segundo dia consecutivo falta água no Aracy II, nas proximidades da caixa d'água. Pede ao Saae uma explicação e o motivo pela falta de água e de respeito também com o cidadão pagador de impostos”, disse revoltado, um dos leitores que enviaram mensagem via whatsapp do portal.

O SCA entrou em contato com o SAAE e aguarda uma resposta. Assim que tivermos um retorno, atualizaremos essa publicação.

