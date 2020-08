Moradores do Embaré passam final de semana sem água tratada

Louça sem lavar: uma realidade nos finais de semana em casas no Embaré - Crédito: Divulgação

“Liguei no Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e a atendente me disse que o nível da caixa d’água está baixo e eles não podem fazer nada. O ‘remédio’ seria ter paciência e esperar encher. Gostaria que o São Carlos Agora nos ajudasse, pois este problema é recorrente no bairro”.

Com esta frase, moradores do Jardim Embaré entraram em contato com o portal neste domingo e não esconderam a frustração em ver que sofrem com a falta de água em uma época marcada por estiagem devido ao inverno.

Segundo eles, o final de semana foi sem uma gota do precioso líquido nas torneiras. “Na sexta-feira (14) ficamos sem água das 19h até às 6h de sábado (15). Ai ela retornou e por volta das 12h acabou novamente e ficamos a ver navios”, comentou uma dona de casa.

“Precisamos de uma solução, isso é recorrente e a cada dia uma desculpa. Vários prédios da MRV estão sendo construídos aqui e isso sugere mais moradias, mais famílias que dependerão da mesma caixa d’água. Então se hoje está ruim, o que será do nosso futuro nesta questão?” analisou a reclamante.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Por fim, a moradora relatou que a situação dos moradores é descontável, uma vez que não tiveram nem como tomar banho, lavar louça e roupas.

“Na verdade, nem para o consumo humano. No meu caso, fui até um supermercado e consegui comprar água mineral para beber durante o dia. Mas e as famílias que não possuem recursos para isso? É este o legado que os administradores municipais pretendem deixar para a população? Falta de água recorrente?” questionou a moradora.

