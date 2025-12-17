Sem conexão por até 48 horas, moradores do Douradinho relatam prejuízos com internet

Sem sinal de internet - Crédito: divulgação

Moradores do bairro Douradinho, enfrentam instabilidade frequente no serviço de internet da operadora Vivo. Segundo relatos encaminhados à reportagem, o bairro está há cerca de 48 horas sem conexão, situação que, de acordo com os usuários, tem se repetido outras vezes ao longo da semana.

Ainda conforme os moradores, em um dos episódios mais recentes a internet permaneceu fora do ar por mais de 24 horas.

A instabilidade tem causado transtornos, principalmente para quem depende da internet para trabalho, estudos e serviços essenciais. “Funciona três dias e para dois”, resumiu uma moradora, ao relatar a frequência do problema.

Em contato com a Vivo, um técnico informou à reportagem que o problema estaria relacionado à troca de postes realizada pela CPFL. Segundo ele, durante esse processo estaria ocorrendo o corte de cabeamento primário de alimentação, o que impacta diretamente a rede de internet. Ainda de acordo com o técnico, até que a equipe de rede externa realize os reparos, o restabelecimento do serviço acaba demorando, sendo a substituição dos postes o principal fator das interrupções.

O São Carlos Agora também entrou em contato com a CPFL, que enviou a nota abaixo:

"A CPFL Paulista informa que previamente a toda obra executada em seus postes é enviado, para as operadoras de telecomunicações, um aviso contendo todas as informações necessárias para que as empresas responsáveis pelos cabos de telefonia, compareçam, na data e hora marcadas, para efetuar a regularização de seu cabeamento. A concessionária notificará novamente as operadoras ocupantes envolvidas para que verifiquem e organizem seus cabos no trecho."

A CPFL Paulista esclarece ainda que, conforme normas técnicas e regulamentares estabelecidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a cessão de espaço nos postes para compartilhamento com as operadoras de telecomunicação é uma obrigação das distribuidoras, sendo que a responsabilidade pela manutenção de toda a infraestrutura de telecomunicação, incluindo cabos, é exclusiva da empresa de telecomunicação ocupante, que deve manter os cabos dentro dos padrões.

Cabe de outro lado, à distribuidora, o dever de zelar para que as ocupantes cumpram os requisitos técnicos para o compartilhamento, estabelecendo a distribuidora a necessidade de notificar os compartilhantes que, por algum motivo, não estejam aderentes às normas técnicas e de segurança.

A CPFL Paulista orienta a população para que, sempre que for identificado algum cabo rompido ou caído no chão, entre em contato com o serviço emergencial pelo telefone 0800 0101010 (ligação gratuita).

Quando a concessionária toma ciência de irregularidades na rede de telecomunicações que trazem risco à população e à rede elétrica, faz a correção em caráter emergencial, eliminando prontamente o risco.

Importante destacar que os cabos de energia elétrica, estes de responsabilidade da CPFL Paulista, respeitam a NBR 15214/2005, ficando instalados acima do cabeamento de telecomunicação e jamais enrolados ou pendurados nos postes.”

Leia Também