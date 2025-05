Moradores do Centro reclamam de infestação de escorpiões próximo ao antigo prédio do INSS

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Escorpião - Crédito: divulgação

Na rua Conde do Pinhal, localizada no Centro, moradores estão preocupados com a presença constante de escorpiões. Em apenas uma semana, um dos residentes encontrou o animal peçonhento em seu quintal por duas vezes.

“É a segunda vez que encontro um escorpião em meu quintal em menos de uma semana. Moro ao lado do terreno abandonado, e acredito que a falta de cuidados no local esteja contribuindo para isso”, relatou o morador.

A situação gera preocupação, principalmente pelo risco que esses animais representam para a saúde pública, já que uma picada de escorpião pode ser fatal, especialmente para crianças e idosos.

Como denunciar?

Os moradores que se depararem com situações semelhantes podem fazer uma denúncia junto à Vigilância Sanitária do município, que realiza inspeções e pode exigir a limpeza dos terrenos abandonados. Além disso, é recomendado que sejam tomadas medidas preventivas, como vedar frestas, manter o quintal limpo e evitar o acúmulo de entulhos.

Leia Também