Moradores do Castelo Branco e Azulville pedem atenção quanto à dengue

Lixo e entulho é preocupação de moradores do Castelo Branco e Azulville I e II - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na região do Conjunto Residencial Castelo Branco e Azulville I e II entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 25 e fizeram um pedido: estão cientes do empenho das autoridades públicas quanto ao combate a pandemia do coronavírus, mas queriam atenção quanto a um outro perigo iminente: a sujeira nas ruas e terrenos nos bairros em questão.

Os moradores disseram via WhatsApp que há possibilidade de criar focos do Aedes aegipty, transmissor da dengue. “Basta uma bobeira para que esta doença e outras oportunistas causarem estragos à saúde pública”, afirmaram os moradores.

Os reclamantes informaram que há galhos jogados às margens das vias e lixo e entulhos em vários terrenos. “Sabemos que o momento é complicado, mas é necessária uma limpeza. Está tudo abandonado”, resumiu um morador.

