Moradores do Tibaia de São Fernando ficam sem energia após forte chuva

31 Dez 2025 - 14h47Por SCA
Moradores do Tibaia de São Fernando ficam sem energia após forte chuva - Crédito: Maycon Maximino

Moradores do Tibaia de São Fernando, na região do Varjão, estão sem fornecimento de energia elétrica desde aproximadamente 3h da madrugada desta quarta-feira (31).

Segundo relatos, a interrupção ocorreu após uma forte chuva atingir o bairro, provocando a queda de energia. Até o momento, o serviço ainda não havia sido restabelecido.

Diversos moradores entraram em contato com a reportagem do São Carlos Agora para relatar a situação. De acordo com eles, muitas famílias estavam reunidas em confraternizações e passaram a demonstrar preocupação com a demora no retorno da eletricidade, especialmente devido à conservação de alimentos e à falta de iluminação.

Os moradores informaram ainda que já registraram reclamações junto à concessionária responsável pelo fornecimento de energia, porém o problema segue sem solução. Eles pedem providências urgentes para que o serviço seja normalizado o mais rápido possível.

Até o fechamento desta matéria, não havia previsão oficial para o restabelecimento da energia na região.

 

