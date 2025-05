Moradores do bairro São João Batista alegam que estão sem receber conta de luz

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Conta de energia - Crédito: divulgação

Moradores do Jardim São João Batista, em São Carlos afiram que estão enfrentando um problema com a distribuição de contas de energia elétrica. Segundo relatos, há pelo menos dois meses as faturas da CPFL não estão sendo entregues, causando transtornos a população.

Vanessa, moradora da rua Antônio Blanco, relata que precisou ir até uma unidade da CPFL para conseguir pagar a conta. "Ninguém dá uma satisfação. Estamos sem receber as contas, e para evitar corte de energia, preciso ir todo mês na CPFL", afirmou.

Já um outro reclamante, um idoso, disse que não tem condições físicas para ir mensalmente na agência, que não sabe usar o aplicativo pela internet. " Peço ajuda a vocês do São Carlos Agora, porque não sei usar internet direito, muito menos aplicativo" desabafou.

Outros moradores das ruas Rafael de Senzi, Mariano Carrasco, João Boni, Durvalino Gonçalves da Silva e Caetano Moruzzi também denunciaram a ausência das faturas mensais. A comunidade está preocupada com a possibilidade de cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica, já que muitos não conseguem pagar a conta sem o boleto em mãos.

OUTRO LADO

A CPFL Paulista informa que não há registro de problemas na entrega das contas de energia aos clientes dos endereços mencionados, em São Carlos, que optaram pelas faturas impressas. A distribuidora acrescenta, no entanto, que irá encaminhar uma equipe para funcionar o bairro em questão.

Leia Também