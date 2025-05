Moradores do Astolpho pedem limpeza de terreno atras do Cemei Paulo Freire

Mato alto em terreno municipal causa incômodo a moradores - Crédito: Marcos Escrivani

Moradores residentes no Conjunto Residencial Astolpho Luís do Prado entraram em contato com o São Carlos Agora para reivindicar junto a Prefeitura Municipal, a limpeza de um grande terreno de propriedade da própria Municipalidade e que fica atrás do Cemei Professor Paulo Freire.

A escola fica no Jardim Itamaraty, mas os fundos, faz divisa com o Astolpho e a área se transformou em um imenso matagal. Os reclamantes afirmam que no local há focos do Aedes Aegypti e de animais peçonhentos que tem invadido o quintal das moradias e em muitos casos, entrando nos cômodos das casas.

Para piorar, segundo eles, pessoas inescrupulosas tem despejado lixo doméstico e resíduos sólidos, fazendo com que o local fique, às vezes, com cheiro ruim.

Alguns moradores, no final de semana, chegaram a realizar um pequeno mutirão e cortaram o mato que estavam próximos ao muro para amenizar o problema. “Mas o terreno é imenso e está atrás de uma escola infantil. A gente fica preocupado também, pois há filhos de muitas pessoas que também correm perigo. Queremos apenas que seja feito o corte do mato”, finalizou um dos moradores.

