Moradores do Aracê Santo Antônio reclamam de buracos e descarte irregular de entulho nas ruas

Moradores do Aracê Santo Antônio, voltam a reclamar das más condições das ruas do bairro. Segundo os relatos, apesar de a Prefeitura ter passado a máquina recentemente, os problemas persistem e se agravaram nas últimas semanas.

De acordo com os moradores, na semana passada e também nesta semana, as vias ficaram tomadas por buracos, dificultando o tráfego de veículos e colocando em risco quem passa pelo local. Além disso, o descarte irregular de entulho tem sido frequente, o que contribui ainda mais para a deterioração das ruas.

“Jogam entulho nas vias e os buracos acabam furando pneus. A situação está complicada e precisamos de ajuda”, relatou um morador, que pede providências urgentes do poder público.

Os moradores esperam melhorias para garantir condições de mobilidade e segurança para quem vive e circula pelo bairro.

