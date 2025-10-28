Moradores do Aracê de Santo Antonio reclamam de buracos e falta de manutenção em estrada

Moradores do Aracê de Santo Antonio, têm enfrentado dificuldades diárias devido às más condições de uma estrada que liga os bairros. Com as chuvas das últimas semanas, a via ficou repleta de buracos, causando transtornos para quem precisa trafegar pelo local.

Segundo os moradores, o trajeto está praticamente intransitável, provocando prejuízos em veículos e aumentando o risco de acidentes. “A situação está difícil. Nós usamos essa estrada todos os dias para trabalhar, para levar as crianças à escola, e do jeito que está não dá mais”, relata um morador.

Além dos buracos, há pontos onde a água da chuva se acumula, ampliando a deterioração do asfalto e dificultando o tráfego, principalmente de motociclistas e veículos baixos.

Leia Também