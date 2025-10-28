(16) 99963-6036
Moradores do Aracê de Santo Antonio reclamam de buracos e falta de manutenção em estrada

28 Out 2025 - 11h47Por Jessica Carvalho R
Moradores do Aracê de Santo Antonio, têm enfrentado dificuldades diárias devido às más condições de uma estrada que liga os bairros. Com as chuvas das últimas semanas, a via ficou repleta de buracos, causando transtornos para quem precisa trafegar pelo local.

Segundo os moradores, o trajeto está praticamente intransitável, provocando prejuízos em veículos e aumentando o risco de acidentes. “A situação está difícil. Nós usamos essa estrada todos os dias para trabalhar, para levar as crianças à escola, e do jeito que está não dá mais”, relata um morador.

Além dos buracos, há pontos onde a água da chuva se acumula, ampliando a deterioração do asfalto e dificultando o tráfego, principalmente de motociclistas e veículos baixos.

 

 

