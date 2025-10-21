Moradores do Abdelnur reclamam de acúmulo de entulho e lixo em via pública

Moradores do bairro Abdelnur em São Carlos, voltaram a reclamar do acúmulo de lixo e entulho em uma via do bairro. Segundo os relatos, o local se transformou em um verdadeiro lixão a céu aberto, com descarte irregular de colchões, roupas, móveis, restos de construção, lixo doméstico e até animais mortos.

De acordo com os moradores, a situação é antiga e se agrava a cada semana. “O pessoal joga de tudo aqui. Fica um mau cheiro terrível e atrai insetos e bichos, reclamou uma moradora.

Eles pedem providêncas. “Não é justo quem cuida da sua casa ter que conviver com esse descaso”, completou outro residente.

