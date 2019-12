Moradores dizem que casa abandonada é usada por alcoólatras e usuários de drogas

Crédito: Divulgação

Moradores e leitores do São Carlos Agora entraram em contato na manhã desta quinta-feira, 19, para denunciar um problema que consideram grave e de (in)segurança pública.

Via WhatsApp, informaram ao portal que uma residência, na rua Décio Ósio, ao lado do numeral 110, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, está abandonada e é usada por alcoólatras e usuários de drogas.

“Não aguentamos mais a sujeira e a infestação de pragas”, afirmaram os moradores. Segundo eles, a Vigilância Sanitária e a Prefeitura Municipal foram notificadas. “Mas nenhum fiscal veio até o endereço e ver as condições em que se encontra o local”, disse uma moradora.

