Buraco em calçada preocupa moradores no Jardim Ricetti

Um buraco aberto em uma calçada na esquina das ruas Professor Paulo Monteserrat com Totó Leite, no Jardim Ricetti, tem causado preocupação e revolta entre os moradores da região. O local está com a tampa de visita, estrutura que cobre tubulações subterrâneas, furtada há cerca de um mês, deixando a abertura exposta e perigosa para quem transita por ali.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi acionado para verificar a situação, mas informou que a estrutura não pertence à autarquia. Segundo o órgão, o buraco seria de responsabilidade de uma operadora de telefonia do qual já foram notificados.

A abertura é profunda e oferece risco de acidentes, podendo provocar quedas graves, especialmente à noite ou em dias de chuva, quando a visibilidade é reduzida.

Moradores afirmam que até o momento, nenhuma providência foi tomada. Eles cobram uma solução imediata e alertam para o risco de uma tragédia caso o problema continue sendo ignorado.

