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segunda, 13 de abril de 2026
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Moradores denunciam risco em "pontinha" no Cidade Aracy e pedem interdição urgente

13 Abr 2026 - 11h26Por Jessica CR
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Moradores denunciam risco em "pontinha" no Cidade Aracy e pedem interdição urgente -

Moradores do bairro Cidade Aracy, estão denunciando as condições perigosas de uma "pontinha" localizada na região, que tem gerado preocupação constante, principalmente entre motoboys que utilizam o local diariamente.

De acordo com relatos, a estrutura apresenta riscos à segurança, podendo causar acidentes graves, especialmente para motociclistas que passam pelo trecho com frequência para realizar entregas. A situação se agrava em períodos noturnos ou de chuva, quando a visibilidade e a aderência da via ficam comprometidas.

Motoboys que atuam na região alertam para o perigo iminente e pedem providências urgentes por parte do poder público. "É um risco constante, qualquer descuido pode causar uma queda ou algo pior", relatou um trabalhador.

A recomendação é de que motociclistas redobrem a atenção ao passar pelo trecho, evitando acidentes.

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