Moradores denunciam infestação de escorpiões no bairro Boa Vista

Moradores do bairro Boa Vista estão preocupados com a falta de manutenção na Henrique Gregori, onde o mato alto tem causado medo e insegurança, principalmente para famílias com crianças.

Em mensagens enviadas à reportagem, um morador relatou a situação e demonstrou indignação com o descaso.

“Olha o tamanho do mato, dá até vergonha. Ainda temos crianças. Dá medo até de deixar as crianças brincarem no quintal”, desabafou.

Segundo os moradores, além do aspecto de abandono, o mato alto tem favorecido o aparecimento de escorpiões, aumentando o risco de acidentes.“O bairro Boa Vista está cheio de escorpião”, alertou outro morador.

A população pede providências urgentes, como a limpeza da área e ações preventivas por parte do poder público, para garantir a segurança dos moradores, especialmente das crianças que vivem nas proximidades.

