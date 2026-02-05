(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Cidade

Moradores denunciam infestação de escorpiões no bairro Boa Vista

05 Fev 2026 - 19h09Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradores denunciam infestação de escorpiões no bairro Boa Vista -

Moradores do bairro Boa Vista estão preocupados com a falta de manutenção na Henrique Gregori, onde o mato alto tem causado medo e insegurança, principalmente para famílias com crianças.

Em mensagens enviadas à reportagem, um morador relatou a situação e demonstrou indignação com o descaso.
Olha o tamanho do mato, dá até vergonha. Ainda temos crianças. Dá medo até de deixar as crianças brincarem no quintal”, desabafou.

Segundo os moradores, além do aspecto de abandono, o mato alto tem favorecido o aparecimento de escorpiões, aumentando o risco de acidentes.“O bairro Boa Vista está cheio de escorpião”, alertou outro morador.

A população pede providências urgentes, como a limpeza da área e ações preventivas por parte do poder público, para garantir a segurança dos moradores, especialmente das crianças que vivem nas proximidades.

Leia Também

Moradores denunciam abandono da Praça da Redenção em São Carlos
Cidade19h03 - 05 Fev 2026

Moradores denunciam abandono da Praça da Redenção em São Carlos

LATAM completa 25 anos de atividades em São Carlos
Cidade17h19 - 05 Fev 2026

LATAM completa 25 anos de atividades em São Carlos

Projeto Férias 2026 tem início na rede municipal de ensino
Educação17h01 - 05 Fev 2026

Projeto Férias 2026 tem início na rede municipal de ensino

Prefeito, Câmara e Ministério Público discutem ajustes na lei do motofrete em São Carlos
Cidade14h15 - 05 Fev 2026

Prefeito, Câmara e Ministério Público discutem ajustes na lei do motofrete em São Carlos

Retração: Tecumseh vai dar férias coletivas a funcionários
Cidade13h29 - 05 Fev 2026

Retração: Tecumseh vai dar férias coletivas a funcionários

Últimas Notícias