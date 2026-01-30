(16) 99963-6036
sexta, 30 de janeiro de 2026
Moradores denunciam infestação de escorpiões no Residencial Jardim das Torre

30 Jan 2026 - 16h12Por Jessica Carvalho R
Moradores denunciam infestação de escorpiões no Residencial Jardim das Torre -

Moradores do Residencial Jardim das Torres, estão vivendo momentos de medo e insegurança devido a uma infestação de escorpiões no condomínio. Segundo relatos, os animais têm sido encontrados dentro dos apartamentos, subindo pelas paredes, saindo por ralos e até por tomadas.

A situação preocupa principalmente famílias com crianças pequenas. Uma moradora, contou que passou por um momento de pânico ao encontrar um escorpião dentro do próprio apartamento. “Meu marido chegou do serviço e foi dar banho no nosso filho, que tem apenas um ano. Quando peguei o bebê no banheiro para levá-lo ao quarto, vimos um escorpião andando na parede, bem ao lado da cama onde meu esposo dorme”, relatou.

De acordo com ela, o animal foi morto, mas o medo permanece. “Meu filho ainda é um bebê e já anda de andador pela casa, muitas vezes apenas de meia, o que aumenta muito o risco de uma picada”, afirmou.

 

