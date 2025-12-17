(16) 99963-6036
quarta, 17 de dezembro de 2025
Cidade

Moradores denunciam infestação de escorpiões amarelos no Jardim Acapulco

17 Dez 2025 - 13h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradores denunciam infestação de escorpiões amarelos no Jardim Acapulco -

Moradores do bairro Jardim Acapulco, estão preocupados com o aumento da presença de escorpiões amarelos nas proximidades de suas residências. Segundo denúncia encaminhada à redação do São Carlos Agora, o problema estaria relacionado a um terreno abandonado localizado na Rua Helder Cândido Martinez, que apresenta mato alto e acúmulo de entulho, tornando-se um ambiente propício para a proliferação dos animais peçonhentos.

De acordo com o relato, um escorpião amarelo da espécie Tityus serrulatus – considerado um dos mais perigosos do Brasil – foi encontrado dentro de uma residência onde vive uma criança pequena. “A situação é de risco. Já protocolei reclamações na Ouvidoria da Prefeitura, mas até agora nada foi feito. Estamos com medo de que aconteça uma tragédia”, afirmou o denunciante, que também encaminhou imagens do animal capturado e da condição do terreno.

Os moradores pedem ajuda para que o local seja vistoriado e limpo, a fim de prevenir novos aparecimentos do animal. 

A população pode denunciar terrenos em situação de abandono ou focos de escorpiões à Ouvidoria da Prefeitura ou diretamente à Vigilância Ambiental em Saúde.

 

Leia Também

Câmara homenageia técnico destaque do Brasileirão 2025, Rafael Guanaes, e ex-jogadores de São Carlos
Política12h51 - 17 Dez 2025

Câmara homenageia técnico destaque do Brasileirão 2025, Rafael Guanaes, e ex-jogadores de São Carlos

Fundação ParqTec completa 41 anos gerando 300 startups
Ciência e tecnologia 11h04 - 17 Dez 2025

Fundação ParqTec completa 41 anos gerando 300 startups

Cineclube CDCC entra em recesso de Natal e retoma atividades em fevereiro
Cidade10h33 - 17 Dez 2025

Cineclube CDCC entra em recesso de Natal e retoma atividades em fevereiro

Atenção motoristas: árvore cai na Vila Prado após ventos fortes
Cidade09h59 - 17 Dez 2025

Atenção motoristas: árvore cai na Vila Prado após ventos fortes

Exposição sobre direitos humanos atende adolescentes de São Carlos em ação do Memorial da Resistência
Cidade08h03 - 17 Dez 2025

Exposição sobre direitos humanos atende adolescentes de São Carlos em ação do Memorial da Resistência

Últimas Notícias