Moradores denunciam infestação de escorpiões amarelos no Jardim Acapulco

Moradores do bairro Jardim Acapulco, estão preocupados com o aumento da presença de escorpiões amarelos nas proximidades de suas residências. Segundo denúncia encaminhada à redação do São Carlos Agora, o problema estaria relacionado a um terreno abandonado localizado na Rua Helder Cândido Martinez, que apresenta mato alto e acúmulo de entulho, tornando-se um ambiente propício para a proliferação dos animais peçonhentos.

De acordo com o relato, um escorpião amarelo da espécie Tityus serrulatus – considerado um dos mais perigosos do Brasil – foi encontrado dentro de uma residência onde vive uma criança pequena. “A situação é de risco. Já protocolei reclamações na Ouvidoria da Prefeitura, mas até agora nada foi feito. Estamos com medo de que aconteça uma tragédia”, afirmou o denunciante, que também encaminhou imagens do animal capturado e da condição do terreno.

Os moradores pedem ajuda para que o local seja vistoriado e limpo, a fim de prevenir novos aparecimentos do animal.

A população pode denunciar terrenos em situação de abandono ou focos de escorpiões à Ouvidoria da Prefeitura ou diretamente à Vigilância Ambiental em Saúde.

