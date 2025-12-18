Moradores denunciam infestação de animais peçonhentos em terreno público próximo a escola infantil

Moradores da Rua Francisca Dirce Barbosa, no Jardim Douradinho, denunciam o abandono de um terreno, localizado em frente à Cemei Bento Prado.

Segundo relatos, a área está há anos sem qualquer tipo de manutenção. Um morador afirma que, somente nos últimos dois anos, protocolou mais de dez pedidos formais solicitando limpeza, cercamento e cuidados básicos com o local, mas nenhuma providência foi adotada.

O mato alto e o abandono têm provocado a proliferação de animais peçonhentos e pragas urbanas. “Estamos sendo ‘agraciados’ com escorpiões, cobras, lacraias, aranhas enormes, ratazanas e até quatis aos milhares”, relatou o morador.

Além do risco à saúde dos moradores, a situação preocupa ainda mais por estar em frente a uma unidade de educação infantil, onde circulam diariamente crianças, pais e funcionários.

Os moradores cobram uma resposta urgente do poder público para garantir a limpeza, o isolamento da área e a segurança da população.

