quarta, 18 de fevereiro de 2026
Cidade

Moradores denunciam descarte irregular de fios de internet no Douradinho

18 Fev 2026 - 16h02Por Jessica CR
Moradores do bairro Douradinho, têm reclamado do descarte irregular de fios de internet deixados em vias públicas após manutenções realizadas por operadoras de telecomunicação.

De acordo com relatos enviados à reportagem, é comum encontrar restos de cabos espalhados pelas calçadas, além de fios pendurados ou rompidos ao longo das ruas. A situação tem sido registrada principalmente na avenida principal do bairro, em frente a uma creche, no sentido do pontilhão, além da Rua Teotônio Vilela.

Segundo os moradores, após os reparos ou substituições na rede, pedaços de fios estariam sendo descartados nas calçadas em frente às residências, sem o recolhimento adequado do material. Além de causar poluição visual, o problema pode representar riscos à segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, especialmente quando os cabos ficam soltos ou atravessados nas vias.

Eles pedem mais responsabilidade por parte das empresas responsáveis pelos serviços, com a destinação correta dos resíduos gerados nas manutenções. Os moradores também defendem uma fiscalização mais rigorosa para evitar que o problema continue se repetindo.

 

 

