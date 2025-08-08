Moradores denunciam descarte irregular de entulho em terreno na Vila Prado

Moradores da rua Coronel Leopoldo Prado, na altura do número 1850, reclamam do acúmulo de entulho e até de animais mortos em um terreno público.

Segundo uma moradora, a situação vem se repetindo há meses, gerando mau cheiro, proliferação de insetos e risco à saúde. O espaço tem sido utilizado indevidamente para o descarte de restos de construção, móveis velhos e carcaças de animais. A falta de fiscalização e limpeza adequada preocupa a vizinhança, que teme doenças e a presença de animais peçonhentos.

