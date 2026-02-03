Moradores denunciam buracos em vias do bairro Ipê Mirim

Moradores do bairro Ipê Mirim/Abdenur 2, em São Carlos, denunciam a situação precária das vias públicas no trajeto diário até a Escola Estadual Félix do Amaral. De acordo com os relatos, há diversos buracos ao longo do caminho, muitos deles aumentando de tamanho com o passar do tempo e sem qualquer reparo efetivo.

Segundo os moradores, alguns buracos estão abertos desde o ano passado, o que tem causado transtornos constantes a motoristas e pedestres. Em vários pontos, para conseguir desviar, os condutores são obrigados a invadir a faixa da contramão, aumentando o risco de acidentes.

A situação se agrava nos horários de entrada e saída dos alunos da escola. Nesses períodos, o fluxo de veículos é intenso e, em alguns trechos, é praticamente impossível desviar dos buracos, colocando em risco a segurança de pais, estudantes e demais usuários da via.

Ainda conforme a denúncia, os danos já são frequentes, incluindo quebra prematura do conjunto de suspensão dos veículos e até corte de pneus, gerando prejuízos financeiros à população.

Os moradores pedem providências pela manutenção viária do município, com a realização de tapa-buracos de forma adequada ou recapeamento, antes que acidentes mais graves sejam registrados.

