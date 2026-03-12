Moradores denunciam buracos em avenidas e cobram manutenÃ§Ã£o

Moradores de diferentes regiões de São Carlos têm manifestado preocupação com a grande quantidade de buracos em importantes vias da cidade. As reclamações envolvem trechos da Avenida Getúlio Vargas, da Rua Gregório Aversa — localizada na mesma região — além da Avenida Morumbi, no Jardim Cruzeiro do Sul, Antenor Garcia e da entrada do Ecotec Dahma.

Com as chuvas registradas nos últimos dias, o problema teria se agravado. A água acumulada nas crateras dificulta a visualização dos buracos e pode causar danos aos veículos que passam pelo local.

Motoristas afirmam que precisam reduzir drasticamente a velocidade ou desviar para evitar os buracos, o que prejudica o fluxo de veículos e gera risco de colisões.

A população pede que o poder público realize a manutenção e a operação tapa-buracos nos locais citados para garantir mais segurança aos motoristas e pedestres que circulam diariamente por essas vias.

