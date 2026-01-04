(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Cidade

Moradores denunciam buraco perigoso em esquina do Jardim Medeiros

04 Jan 2026 - 09h04Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradores denunciam buraco perigoso em esquina do Jardim Medeiros -

Moradores do Jardim Medeiros, denunciam a abertura de um buraco de grandes proporções na rua Romildo Rodrigues de Lima, localizado em uma curva e esquina da via, o que tem gerado preocupação e risco iminente de acidentes.

Segundo relatos, o problema já persiste há cerca de uma semana e vem se agravando com o passar dos dias. Além do buraco já aberto, moradores alertam que outro ponto da via está prestes a ceder, a poucos centímetros do local principal. O asfalto ao redor apresenta sinais visíveis de afundamento, indicando risco de colapso ainda maior.

Até o momento, segundo os moradores, nenhuma sinalização adequada foi instalada para alertar sobre o perigo, o que reforça o temor de acidentes graves. Eles pedem providências urgentes por parte dos órgãos responsáveis para vistoria, sinalização e reparo da via antes que o problema se agrave.

 

Leia Também

Bueiros entupidos preocupam moradores na rua São Joaquim no Centro
Cidade09h00 - 04 Jan 2026

Bueiros entupidos preocupam moradores na rua São Joaquim no Centro

São Carlos registra alta nas autorizações digitais para viagem de menores durante as férias escolares
Cidade16h24 - 02 Jan 2026

São Carlos registra alta nas autorizações digitais para viagem de menores durante as férias escolares

Calor intenso lota parques aquáticos de clubes de toda a região
Verão 15h23 - 02 Jan 2026

Calor intenso lota parques aquáticos de clubes de toda a região

Gael é o primeiro bebê a nascer em 2026 na Unimed São Carlos
Cidade11h42 - 02 Jan 2026

Gael é o primeiro bebê a nascer em 2026 na Unimed São Carlos

Muller defende construção da nova rodoviária em regime de concessão
Mobilidade urbana10h33 - 02 Jan 2026

Muller defende construção da nova rodoviária em regime de concessão

Últimas Notícias