Moradores denunciam buraco perigoso em esquina do Jardim Medeiros

Moradores do Jardim Medeiros, denunciam a abertura de um buraco de grandes proporções na rua Romildo Rodrigues de Lima, localizado em uma curva e esquina da via, o que tem gerado preocupação e risco iminente de acidentes.

Segundo relatos, o problema já persiste há cerca de uma semana e vem se agravando com o passar dos dias. Além do buraco já aberto, moradores alertam que outro ponto da via está prestes a ceder, a poucos centímetros do local principal. O asfalto ao redor apresenta sinais visíveis de afundamento, indicando risco de colapso ainda maior.

Até o momento, segundo os moradores, nenhuma sinalização adequada foi instalada para alertar sobre o perigo, o que reforça o temor de acidentes graves. Eles pedem providências urgentes por parte dos órgãos responsáveis para vistoria, sinalização e reparo da via antes que o problema se agrave.

