segunda, 15 de setembro de 2025
Cidade

Moradores denunciam aparecimento de escorpiões no Jardim São Carlos

15 Set 2025 - 16h05Por Jessica Carvalho R.
Moradores da rua 24 de Maio, no Jardim São Carlos, procuraram a reportagem para denunciar uma situação que tem gerado preocupação e medo. Segundo relatos, diversos escorpiões estão sendo encontrados dentro das residências, colocando em risco a segurança das famílias, principalmente de crianças e animais de estimação.

De acordo com os moradores, a rua ainda não possui asfalto e sofre com a falta de limpeza adequada, fatores que, segundo eles, têm contribuído para a proliferação dos animais peçonhentos. “Aparecem escorpiões com frequência dentro das casas, e isso está assustando todos. Temos medo de que alguém seja picado, principalmente as crianças”, relatou um dos moradores.

Eles pedem atenção para que medidas urgentes sejam adotadas, tanto no combate aos escorpiões quanto na melhoria da infraestrutura local. “Queremos que essa situação seja divulgada para que providências sejam tomadas o quanto antes. Não podemos esperar acontecer um acidente para ter ação”, destacaram.

