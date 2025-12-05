Moradores denunciam aparecimento de escorpiões no Antenor Garcia

Moradores da Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos, estão preocupados com a grande quantidade de escorpiões encontrada nas residências nos últimos dias. Segundo denúncia enviada ao São Carlos Agora, há vários terrenos abandonados na via, com mato alto e acúmulo de lixo, o que estaria favorecendo a proliferação do animal peçonhento.

De acordo com a denunciante, foram registrados ao menos três casos de picadas de escorpiões em animais domésticos, além de um episódio envolvendo uma criança, que, felizmente, recebeu atendimento médico e passa bem.

“Está cheio de terrenos sujos e ninguém toma providência. Temos medo porque já apareceram vários escorpiões nas casas e até uma criança foi picada. A situação está fora de controle”, relatou a moradora, que pede urgência da Prefeitura na limpeza e fiscalização do local.Além de riscos à saúde, os moradores afirmam que o abandono também provoca insegurança e atrai outros animais indesejados, como ratos e insetos.

Leia Também