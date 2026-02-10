Moradores denunciam acúmulo de terra e areia em avenida após fortes chuvas

Trabalhadores que utilizam a Avenida Ayrton Salvador Leopoldina Júnior, nas proximidades da rodovia SP-215, denunciam as condições perigosas da via pública após as chuvas registradas nos últimos dias.

De acordo com os relatos, a avenida está com grande acúmulo de terra e areia levadas pela enxurrada, o que compromete a segurança de quem trafega pelo local. Em períodos de chuva, o trecho se transforma em lama, aumentando significativamente o risco de acidentes. Já nos dias secos, a areia solta e o pó deixam a pista escorregadia, dificultando o controle de veículos.

Trabalhadores que atuam na região, incluindo pessoas que se deslocam para a Fundação Casa, Bandeirantes, afirmam enfrentar dificuldades diariamente para passar pelo trecho, tanto de carro quanto de motocicleta.

Diante da situação, os usuários da via pedem providências como a remoção da terra e da areia acumuladas e melhorias na manutenção da avenida, a fim de garantir segurança e melhores condições de tráfego.

