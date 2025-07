Moradores denunciam acúmulo de lixo e mau cheiro em rua no Bela Vista

Compartilhar no facebook

Moradores da rua Reinaldo Pizani, no bairro Bela Vista, estão enfrentando um problema, referente ao acúmulo de lixo. Segundo relatos, o descarte irregular de resíduos tem se intensificado nos últimos dias, gerando transtornos e riscos à saúde.

Entre os materiais encontrados no local, há fraldas descartáveis usadas, restos de comida e outros resíduos orgânicos. De acordo com os moradores, o lixo tem atraído insetos, ratos e até animais peçonhentos. O mau cheiro, principalmente em dias mais quentes, torna a convivência ainda mais difícil.

“Está impossível conviver com esse descaso. O cheiro é horrível e agora está começando a entrar bicho dentro das casas”, reclamou uma moradora. Ela contou que, junto com a irmã, tem recolhido parte do lixo da rua por não suportar mais o odor.

Os moradores pedem providências por parte do poder público e apelam também à conscientização da própria vizinhança, já que parte dos resíduos estaria sendo descartada pelos próprios residentes da região.

