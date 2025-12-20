Moradores denunciam abandono e vandalismo no Piscinão da Vila Prado

Moradores da Vila Prado denunciam a situação de abandono do Piscinão do bairro, que vem sendo alvo constante de vandalismo, furtos e acúmulo de lixo. Segundo relatos, postes de iluminação pública foram danificados, com o furto de toda a fiação elétrica, deixando a área completamente sem iluminação.

Além da escuridão, o local apresenta grande quantidade de lixo e sujeira, com descarte irregular de resíduos, o que agrava o cenário de abandono e representa risco à saúde pública. A falta de manutenção tem transformado o espaço em um ponto vulnerável, gerando insegurança para moradores e para quem precisa passar pela região.

De acordo com denúncias, durante o dia o espaço é utilizado de forma irregular e, à noite, há relatos de pessoas usando o local para consumo de drogas e até para a queima de fios furtados, intensificando o medo da população.

Moradores cobram ações urgentes do poder público, como limpeza do local, reposição da iluminação, manutenção da área e reforço no patrulhamento da Guarda Municipal e da Polícia Militar, para coibir crimes e devolver o espaço à comunidade.

