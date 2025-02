Moradores denunciam abandono e acúmulo de lixo na Rua Miguel Petroni, próximo à USP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A Rua Miguel Petroni, nas imediações da USP, tem se transformado em um verdadeiro lixão a céu aberto, segundo moradores. Além do acúmulo de resíduos, a situação se agrava com a presença de pessoas em situação de rua, que ocupam as calçadas, dificultando a passagem de pedestres.

De acordo com relatos, barracos foram construídos no local, onde há consumo de álcool e entorpecentes. “A situação está fora de controle. A rua virou um espaço degradado, o que afeta a imagem da chamada ‘capital da tecnologia’”, lamenta um morador.

Os moradores pedem providências urgentes das autoridades para limpeza, segurança e solução definitiva para o problema.

Leia Também