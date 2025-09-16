Moradores denunciam abandono da rua Manoel Joaquim no Cidade Aracy II

A situação da Rua Manoel Joaquim, no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos, tem gerado revolta entre os moradores. Segundo relatos, há mais de cinco anos a via enfrenta problemas de acúmulo de entulhos, mato alto e falta de passeio público adequado.

O cenário preocupa não apenas pelo aspecto de abandono, mas também pelos riscos à saúde e segurança. No local, são encontrados fezes, animais peçonhentos e até mesmo usuários de drogas, o que aumenta a sensação de insegurança entre os moradores.“Já não sabemos mais a quem recorrer. O problema persiste há anos, e nada é feito para resolver”, afirmou um morador da região. Eles pedem providências.

