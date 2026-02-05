Moradores denunciam abandono da Praça da Redenção em São Carlos

Moradores da região da Praça da Redenção, conhecida popularmente como a praça do ponto final, denunciam o estado de abandono do local. Segundo relatos de quem vive nas proximidades, o espaço enfrenta problemas de limpeza e manutenção.

Além do lixo acumulado, o mato alto e a sujeira têm facilitado a presença de animais peçonhentos, colocando em risco a segurança e a saúde da comunidade. Equipamentos da academia ao ar livre também estão todos quebrados, impedindo a prática de atividades físicas no local.

Moradores pedem ainda a instalação de placas de “sentido obrigatório” e “proibido jogar lixo”, além de maior frequência na limpeza e manutenção da praça.

