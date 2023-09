Moradores do Antenor Garcia reclamam de "bailão" na rua

Crédito: reprodução

Moradores da rua Guarino Baldan, no bairro Antenor Garcia, entraram em contato com o portal São Carlos Agora para reclamar do barulho provocado por um "baile" que ocorre no local todos os sábados.

Em um vídeo enviado ao SCA, dá para perceber o volume muito alto do som. Além do som, os moradores dizem que fogos de artifício e jovens empinando motos e dando "grau" também atrapalham.

"É um inferno. Não dá para dormir, trabalhar, estudar", disse um morador que não quis se identificar.

Os moradores pedem mais fiscalização por parte das autoridades responsáveis.

