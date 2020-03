Moradores de rua incomodam comerciantes, motoristas e pedestres no Cruzeiro do Sul

Sentados, eles ingerem 'corotes' de bebida alcoólica - Crédito: Divulgação

Vários comerciantes entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 30, informando que moradores de rua causam transtornos no cruzamento das Avenidas República do Líbano com a Paulo VI, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Nesta época de pandemia do coronavírus que afeta todo o mundo, os moradores de rua de São Carlos foram recolhidos e colocados em isolamento em alguns locais públicos. Um deles é o Centro da Juventude Elaine Viviani, no Jardim Monte Carlo.

Porém, na manhã desta segunda-feira, vários comerciantes entraram em contato e se disseram incomodados, uma vez que esses moradores teriam deixando o Centro da Juventude e ido até o cruzamento onde tem bastante movimento e um local onde há estabelecimentos que são considerados essenciais como açougue, farmácia, supermercado, entre outros.

“Tem uns 15 moradores. Eles abordam pedestres, motoristas que param quando acontece o sinal vermelho e nos incomodam também. Sem contar que ocorre a aglomeração. Está perigoso por aqui e pedimos a presença da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Afinal eles teriam que ficar no Centro da Juventude”, disse um comerciante que pediu para não ser identificado. “Espero que nosso pedido seja atendido pois estamos tomando todos os cuidados pedidos. Mas a contrapartida pública não é a mesma”, comentou.

