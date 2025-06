Moradores de rua enfrentam o frio nas praças e calçadas de São Carlos

Compartilhar no facebook

Moradores de rua dormem defronte a bar na avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Apesar da queda nas temperaturas, muitos moradores em situação de rua continuam dormindo nas calçadas e praças de São Carlos. Na manhã desta terça-feira (24), quando os termômetros registraram 11,6ºC, o fotojornalista Lourival Izaque, do portal SCA, flagrou três pessoas dormindo sob cobertores em frente a um bar próximo à Praça da Independência e ao cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Na mesma praça, outro morador de rua descansava ao lado do seu companheiro de quatro patas, protegido do frio com um cobertor simples.

Durante a nossa presença no local, a equipe de Abordagem Social da Prefeitura esteve presente para oferecer alimentação e atendimento aos homens.

