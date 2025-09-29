Moradores de ocupação no Aracy 2 ganham mais 10 meses para permanecer na área

Moradores da ocupação durante ato de reivindicação por moradia. Cerca de 140 famílias estão no local há nove anos. - Crédito: divulgação

Os moradores da área ocupada por famílias em situação de vulnerabilidade no Cidade Aracy 2 ganharam mais 10 meses de prazo para encontrar outra moradia e deixar o local. A medida foi definida na tarde da última quinta-feira, 25 de setembro, em audiência virtual com a participação dos moradores, da Prefeitura Municipal, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

A área é ocupada por cerca de 140 famílias há nove anos. Temendo terem que deixar o espaço após esse período, os moradores divulgaram nas redes sociais um vídeo reivindicando habitação popular para todos.

O terreno, de propriedade da Prefeitura de São Carlos, conta com abastecimento de água, energia elétrica e rede de esgoto. Moradora da ocupação, a dona de casa Eliana Cristina Barbosa afirma que vivem no local aproximadamente 60 crianças, além de idosos, cadeirantes e gestantes.

“Foi uma audiência bastante tensa. Teve gente da Prefeitura que queria que deixássemos o local em três dias. Não temos para onde levar essas famílias. Esperamos que haja alguma solução por parte da Prefeitura ou do governo estadual para nossos problemas. Fomos orientados a procurar a Secretaria de Cidadania e a Defensoria Pública para definirmos nosso futuro”, destaca Eliana.

Segundo ela, a intenção do grupo é garantir a inclusão de todos em algum programa habitacional, com a doação de moradias populares.

Outro lado – A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do governo municipal, que informou que se manifestaria ao longo do dia. Assim que a Prefeitura se posicionar, novas informações serão divulgadas.

