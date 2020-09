Moradores de condomínios pedem instalação de lombadas em avenida movimentada no Jockey Clube

Crédito: Reprodução/Google Maps

Há tempos moradores dos condomínios Village Damha 1, 2 e 3 reclamam da alta velocidade em que os veículos transitam pelas avenidas no entorno dos residenciais, principalmente na avenida Ray Wesley Herick. No local é comum a prática de racha e arrancadas bruscas, além da presença de jovens se arriscando em manobras perigosas com motos.

Pensando na segurança de pedestres e ciclistas que passam pelas redondezas diariamente, representantes dos três condomínios resolveram promover um abaixo-assinado solicitando ao poder público a instalação de passagem em nível (lombadas) nos dois sentidos da avenida Ray Wesley Herick, na altura das portarias do Village Damha 1 e 2, para tentar diminuir a velocidade dos veículos.

Depois de finalizado, o abaixo-assinado com o pedido de instalação das lombadas deverá ser levado ao conhecimento das autoridades municipais, inclusive do vereador Elton de Carvalho (Republicanos), que é da comunidade do Jockey Clube, bairro ao lado dos condomínios.

