Moradores de Água Vermelha reclamam da falta de médicos; Prefeitura diz que cumpre protocolo do Ministério da Saúde

Crédito: Arquivo/SCA

A possível falta de médicos tem causado um impasse entre os moradores do distrito de Água Vermelha e a Prefeitura Municipal que, em nota, afirmou cumprir o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Na manhã desta quinta-feira, 9, moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram o problema. Uma moradora informou estar indignada e acusa a Municipalidade de descaso.

“Estou indignada com a falta de médico no posto de saúde de Água Vermelha. Tínhamos dois médicos para atender a população que cresceu muito com novos moradores de um condomínio e com os residem em fazendas e sítios. A Secretaria da Saúde transferiu a médica Tatiane para outro posto em São Carlos, deixando somente o médico Carlos Curvo que é excelente profissional. Mas infelizmente ele não consegue dar conta de todos os pacientes. Estamos querendo que a Prefeitura de São Carlos e a Secretaria da Saúde tomem uma atitude e mande a nossa médica de volta”, disse a denunciante.

A leitora do SCA informou ainda que várias ligações foram realizadas para a Ouvidoria da Prefeitura Municipal. Entretanto, nada foi resolvido. “Quero deixar claro ainda que reclamo da falta de médico, pois o atendimento do nosso posto e ótimo”, adiantou.

“Estamos cansados do descaso da Prefeitura de São Carlos. Estive no posto de saúde e estava lotado. As consultas que os pacientes tinham agendado com a médica foram todas remarcadas. E estavam agendadas ano passado. Essa transferência deixou todos os pacientes surpresos”, relatou a mulher.

VERSÃO OFICIAL

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal informou que a médica não foi transferida e que cumpre uma carga horária de 32 horas na rede de saúde. A profissional liberal integra o programa Mais Médicos e como uma médica da USF do Presidente Collor cumpre licença maternidade ela cumpre 16h no distrito são-carlense e a mesma carga no bairro periférico.

Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura Municipal cumpre protocolo do Ministério da Saúde que estabelece que Unidades de Saúde da Família com até 4 mil usuários cadastrados podem ser atendidas apenas por um médico da família. Em Água Vermelha há 3 mil famílias cadastradas.

NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

“A Secretaria de Saúde informa que a Dra. Tatiane não foi transferida. Ela é médica do Programa Mais Médicos e cumpre 32 horas de trabalho na rede. Como no momento uma médica da USF do Presidente Collor saiu de licença maternidade, a médica está cumprindo 16h de trabalho em Água Vermelha e 16h no Presidente Collor. Portanto somente duas vezes por semana a unidade do distrito está ficando somente com um médico. Vale lembrar que o protocolo do Ministério da Saúde estabelece que unidades de saúde da família com até 4 mil usuários cadastrados podem ser atendidas apenas por um médico da família. Em Água Vermelha temos 3 mil famílias cadastradas. A Prefeitura realizou recentemente mais um concurso para médicos e aguarda liberação do limite prudencial para novas contratações”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também