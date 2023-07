Moradores de Água Vermelha pedem limpeza de fossas

Uma das fossas vazou e moradores pedem solução junto a Prefeitura - Crédito: Divulgação

Moradores residentes em Água Vermelha entraram em contato com o São Carlos Agora no início desta terça-feira, 11, para solicitar a limpeza de fossas que há no distrito. Os reclamantes em questão residem na rua Desiderio Manoel Canavesi, numeral 66, no Portal do Vale.

Ao portal disseram que cada moradia tem uma fossa, porém vários estão com o mesmo problema, e em alguns casos, há vazamentos. “Aqui não dá para ver, mas está cheio de baratas e bigatos. Sem contar que o odor está insuportável”, relatou.

Indagado, um dos reclamantes afirmou que a limpeza anteriormente era realizada a cada 30 dias. Entretanto, desde o mês de maio, a manutenção não é feita regularmente.

“A gente já procurou as autoridades municipais e abrimos várias chamadas. Inclusive fizemos uma reclamação na Ouvidoria da Prefeitura. Queríamos apenas que nossa reivindicação fosse atendida”, finalizou.

Leia Também