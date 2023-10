Moradores da região do Tangará e Douradinho sofrem com a falta de água

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

Moradores do Douradinho, Jardim São Rafael, Jardim Tangará, Maria Estela Fagá e adjacências entraram em contato com a redação do portal para reclamar da falta de água que vem assolando a região nos últimos dias.

“Você trabalha o dia todo e quando chega para tomar banho, fazer suas coisas, nada de água. Precisamos de ajuda”, disse um dos reclamantes.

Outro leitor que enviou mensagem ao Whatsapp do SCA diz que está comprando garrafões de água para se virar.

Nota do SAAE

Com relação ao conjunto de reclamações de falta de água, em especial no Bairro Douradinho, o SAAE São Carlos informa que os níveis de alguns reservatórios que abastecem a cidade ainda estão em fase de recuperação de suas respectivas capacidades normais porque sofreram queda acentuada, e fora do comum, por causa do alto e, em algumas regiões, exagerado consumo verificado desde o penúltimo fim de semana em função daquelas elevadas temperaturas. O SAAE informa ainda que a bomba do reservatório do Douradinho queimou durante a chuva do último domingo e está sendo trocada, o que também contribuiu para a falta de água.

A autarquia esclarece que para diminuir o impacto executa operações com caminhões-pipa para ajudar no abastecimento de reservatórios onde a situação é mais crítica e afeta residências, prédios, condomínios e comércio. Entre esses locais, também podem ser citados, como exemplos, a grande Cidade Aracy, Vila Alpes, Vila Nery, Vila Prado, Vila Jacobucci, Jardim Maracanã e Distrito Industrial.

Além disso, o SAAE tem mobilizado suas equipes de controle de perdas em vistorias mais frequentes para descobrir vazamentos externos na rede, que também são responsáveis por parte deste desabastecimento. É importante que usuários façam essa vistoria em suas casas também.

O SAAE aproveita, ainda, para reforçar o pedido e atendimento inadiáveis de uso consciente e racional da água.

