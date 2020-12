Moradores convivem com escuridão na Redenção

Crédito: Divulgação

Moradores residentes em frente ao numeral 1186 na rua Juca Sabino, na Redenção, entraram em contato com o São Carlos Agora e mostraram indignação quanto a um suposto descaso por parte da CPFL.

Segundo eles, desde quinta-feira, 26 de novembro, a lâmpada de um dos postes queimou e desde então solicitam providências junto a empresa. Porém os pedidos são ignorados.

Segundo eles, a maioria dos moradores que residem naquele trecho da rua são idosos, estão com medo e preocupados com a escuridão do local.

Segundo os reclamantes, por ironia do destino, no final da rua fica a subestação da CPFL. “E eles nos ignoram”, relatou.

