SCA continua recebendo reclamações de falta de água em São Carlos

Torneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

Moradores de vários bairros de São Carlos continuam sofrendo com a falta de água. Na tarde desta sexta-feira (13), leitores doCidade Aracy e Antenor Garcia entraram em contato com a redação para reclamar do problema. Segundo o SAAE o calor faz aumentar o consumo e devido a estiagem, os níveis dos reservatórios estão baixos, ocasionando a falta de água.





O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que o desabastecimento em diversas regiões da cidade se deve a quatro fatores fundamentais:

1) Estiagem prolongada (quase 130 dias sem chuva); a maior crise hídrica dos últimos 15 anos;

2) Nível de água dos mananciais que são fontes naturais de captação (Espraiado e Feijão) está muito abaixo do normal pela falta de chuva, o que diminui a vazão e, consequentemente, a captação;

3) Os 35 reservatórios de água do SAAE operam, em média, com apenas 30% da capacidade;

4) Muitas pessoas têm usado água potável para lavar calçadas e quintais para limpar a sujeira (principalmente fuligem) provocada pelas sucessivas queimadas.

Em função disso, o SAAE tem priorizado atender, com seus caminhões pipa, creches, escolas, unidades de saúde e reservatórios de regiões onde há mais moradores com falta d’água.

Reitera, ainda, que esta situação de desabastecimento não é registrada somente em São Carlos, mas também em várias cidades vizinhas e diversas do Estado de SP inteiro.

