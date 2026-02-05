Moradores cobram por limpeza e segurança no entorno da Escola Conde do Pinhal

Moradores do Jardim Centenário estão solicitando providências da Prefeitura diante da situação de abandono registrada na calçada da Escola Estadual Conde do Pinhal, no trecho que segue em direção à Rua Brás Cubas. A reclamação envolve acúmulo de lixo, falta de manutenção das árvores e riscos à segurança pública.

Segundo um morador da região, a calçada apresenta há meses grande quantidade de folhas, sujeira e resíduos descartados irregularmente, principalmente por pessoas em situação de rua que circulam constantemente pelo local. De acordo com ele, a falta de limpeza e de poda adequada tem contribuído para o agravamento do problema.

Ainda conforme o relato, uma das árvores localizadas na calçada possui um galho de grande porte que oferece risco iminente de queda, podendo atingir veículos ou pedestres que passam pela via. “É uma situação perigosa, que pode causar um acidente a qualquer momento”, alerta o morador.

Além do risco físico, os moradores apontam preocupação com a segurança. O acúmulo de folhas, lixo e galhos cria condições que facilitam esconderijos, o que, segundo a vizinhança, aumenta a sensação de insegurança para quem chega ou sai das residências próximas. Há também receio quanto a problemas de saúde pública, como a proliferação do mosquito da dengue e o aparecimento de escorpiões.

Outro ponto destacado é um terreno baldio localizado do outro lado da rua, em frente à escola. Conforme os moradores, o local tem sido utilizado como abrigo improvisado, com acúmulo de lixo e registros de incêndios provocados, inclusive próximos ao muro de uma residência. “Já colocaram fogo algumas vezes, o que preocupa ainda mais quem mora ali”, relatam.

Os moradores pedem que a Prefeitura realize a limpeza da calçada, a poda das árvores, a retirada do lixo acumulado e ações que garantam mais segurança no trecho, incluindo atenção ao terreno baldio em frente à escola.

