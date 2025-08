Moradores cobram melhorias em escadas e travessias na Miguel Petroni

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Moradores do bairro Santa Felícia, têm manifestado preocupação com as condições das travessias de pedestres e calçadas ao longo da avenida Miguel Petroni, especialmente nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Felícia.

Segundo relato de um cidadão que utiliza o trajeto com frequência, a travessia entre os dois lados da avenida só é possível através de escadas que apresentam diversos problemas estruturais. Os degraus são irregulares, não há corrimão para apoio e o mato tomou conta dos acessos, chegando a cobrir parcialmente os degraus. "É sempre um risco, principalmente à noite", afirmou.

O local tem alto fluxo de veículos, principalmente nas proximidades da rotatória da UPA, o que aumenta os riscos para quem tenta atravessar a avenida em meio à precariedade da infraestrutura. Com o crescimento do bairro e a presença de novos condomínios, a população teme acidentes ainda mais graves, incluindo atropelamentos. Eles pedem melhorias no local.

Leia Também