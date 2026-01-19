Moradores alertam para presença de jibóias no Romeu Tortorelli

Moradores do bairro Romeu Tortorelli, estão preocupados com a presença de jibóias nas proximidades da rua Conceição de Toled. Segundo relatos, várias serpentes foram avistadas na região e, em um caso recente, um animal caiu de um galho e morreu.

Um morador próximo à mata, afirmou que a situação é recorrente. "Moro bem perto dessa área e já vi várias jibóias por aqui. É preciso atenção", comentou.

Apesar de seu porte, a jiboia não é perigosa para humanos na maioria dos casos, atacando apenas se se sentir ameaçada.

