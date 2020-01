Moradores afirmam que ruas e avenidas do Aracê de Santo Antonio estão um caos

Crédito: Divulgação

As fortes chuvas que caíram em São Carlos nos últimos dias castigaram as ruas e avenidas do Aracê de Santo Antonio. Segundo os moradores transitam por lá “está um caos”.

Na manhã desta terça-feira, 14, indignados, os residentes entraram em contato com o São Carlos Agora e deram como exemplo, a Avenida Vicente Massucio Neto, considera a via principal do condomínio de chácaras.

“Tem muita água descendo no Aracê, água que não é do bairro. Tem chácara com muro caído devido a força das águas. Acredito que tenha casas invadidas pelas fortes enxurradas”, disse um morador. “Carros pararam nos locais onde houve acúmulo de água”, complementou.

Segundo o reclamante, o problema no Aracê acontece desde 2018 quando o portão de uma chácara foi derrubado devido a uma forte chuva e desde então nada foi feito pela municipalidade.

“O problema é que as águas estão vindo do ArcoVille. É chover forte que a rua fica intransitável e a enxurrada forte e volumosa o bairro e entra nas chácaras”, explicou.

A assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal informou que as estradas foram atingidas pelas chuvas e é preciso aguardar o solo melhorar para colocar as máquinas e realizar as melhorias necessárias.

