Moradores afirmam que há vazamento de água em ‘recorte’ em cruzamento

Crédito: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira, 6, moradores leitores do São Carlos Agora entraram em contato para denunciar um possível vazamento de água (que seria ‘enorme’) na esquina das ruas Conde do Pinhal com a Rafael de Abreu Sampaio Vidal.

Via WhatsApp os reclamantes informaram ao portal que há um ‘recorte’ no asfalto bem no meio do cruzamento e dali ‘mina’ água. “Entramos em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) mas não obtivemos nenhuma resposta e o problema persiste. Funciona mais a gente entrar em contato com o SCA e denunciar. Ai ele veem o problema e vem arrumar”, disse um morador.

