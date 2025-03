Moradores acusam comerciantes de descarte de lixo em praÃ§a na Vila Prado

Crédito: Whatsapp SCA

Moradores do bairro Vila Prado, em especial aqueles que cuidam diariamente de uma praça localizada na Avenida Salum, 1605, estão denunciando o descarte irregular de lixo no local. Segundo relatos, comerciantes próximos têm depositado lixo doméstico na área pública, tornando a manutenção do espaço um desafio.

A praça, que fica atrás do UPA da Vila Prado, não conta com lixeiras suficientes, o que agrava a situação. "Plantamos árvores e cuidamos do espaço todos os dias, mas estamos desanimados com a quantidade de lixo que comerciantes vizinhos jogam aqui", desabafou um dos denunciantes, que prefere permanecer anônimo.

O problema também representa um risco para a segurança pública, já que o acúmulo de lixo pode atrair pragas e gerar acidentes. O lixo tem sido despejado próximo a um ponto de ônibus, colocando em risco os usuários do transporte público.

Os moradores solicitam a intervenção das autoridades competentes para instalação de lixeiras e fiscalização mais rigorosa do descarte inadequado.

