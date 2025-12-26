(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Moradora mantém tradição solidária e oferece ceia aos garis há mais de seis anos em São Carlos

26 Dez 2025 - 16h11Por Jessica Carvalho R
Há mais de seis anos, a moradora Cássia Cristina Fabiano mantém viva uma tradição de solidariedade ao oferecer uma ceia aos garis que atuam na região onde mora, em São Carlos. A ação acontece em sua residência, localizada na rua Jesuíno de Arruda, nas proximidades da passagem ferroviária, e tem raízes em um gesto ainda mais antigo.

Segundo Cássia, a iniciativa foi herdada de sua mãe, Antônia Fabiano, já falecida, que cultivava o costume de acolher os trabalhadores da limpeza urbana. “Na verdade, eu continuei um trabalho muito antigo da minha finada mãe. Ela deixou essa tradição e eu fiz questão de não abandonar”, relata.

Todos os anos, a ação conta com a colaboração do amigo João Di Lorenzo e apoiadores, que ajudam na organização e na oferta dos alimentos. Cássia faz questão de agradecer cada apoio recebido, destacando que o gesto é feito também em nome dos próprios garis, que sempre demonstram gratidão pela acolhida.

Com o passar do tempo, a iniciativa se tornou um costume esperado tanto pelos trabalhadores quanto pela comunidade. Cássia ressalta, no entanto, que as ações solidárias não se limitam apenas ao período de fim de ano. “Essas ações não acontecem somente no Natal. Elas ocorrem ao longo de todo o ano”, enfatiza.

Determinada a manter o legado deixado pela mãe, Cássia Cristina Fabiano afirma que pretende continuar a ação por muitos anos e espera seguir contando com o apoio de amigos e amigas para que o gesto de carinho, respeito e reconhecimento aos garis nunca se perca.

