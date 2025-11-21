(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Cidade

Moradora encontra escorpião na parede de casa no Cidade Aracy II

20 Nov 2025 - 19h45Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moradora encontra escorpião na parede de casa no Cidade Aracy II - Crédito: Divulgação Crédito: Divulgação

Uma moradora do Cidade Aracy II levou um susto ao chegar em casa na noite desta quarta-feira. D., que reside na Rua Expedita Maria Costa, relatou que encontrou um escorpião na parede de sua residência assim que entrou no imóvel.

Segundo ela, o animal estava bem visível e chamou sua atenção imediatamente. A moradora registrou o momento e procurou orientação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O aparecimento de escorpiões tem sido recorrente em vários bairros de São Carlos, especialmente em períodos de calor e clima seco, quando esses animais saem em busca de abrigo e alimento. Especialistas orientam que, ao encontrar um escorpião, o morador deve evitar manipular o animal e acionar a equipe de controle de zoonoses da Prefeitura, que realiza orientações e ações preventivas.

Leia Também

Estudantes do IFSP lançam o jornal “IFique Sabendo”
Cidade18h48 - 20 Nov 2025

Estudantes do IFSP lançam o jornal “IFique Sabendo”

Símbolo de resistência, Flor de Maio completa 98 anos em 2026
Dia da Consciência Negra 17h36 - 20 Nov 2025

Símbolo de resistência, Flor de Maio completa 98 anos em 2026

Novas regras para motos elétricas ainda geram incertezas, aponta empresário
Polêmica 13h56 - 20 Nov 2025

Novas regras para motos elétricas ainda geram incertezas, aponta empresário

Caso do boneco enforcado completa 1 ano
Dia da Consciência Negra13h06 - 20 Nov 2025

Caso do boneco enforcado completa 1 ano

UFSCar busca voluntários para estudo sobre impacto de classes hospitalares na vida escolar de pessoas com doenças crônicas
Cidade11h07 - 20 Nov 2025

UFSCar busca voluntários para estudo sobre impacto de classes hospitalares na vida escolar de pessoas com doenças crônicas

Últimas Notícias