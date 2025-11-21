Moradora encontra escorpião na parede de casa no Cidade Aracy II

Crédito: Divulgação

Uma moradora do Cidade Aracy II levou um susto ao chegar em casa na noite desta quarta-feira. D., que reside na Rua Expedita Maria Costa, relatou que encontrou um escorpião na parede de sua residência assim que entrou no imóvel.

Segundo ela, o animal estava bem visível e chamou sua atenção imediatamente. A moradora registrou o momento e procurou orientação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O aparecimento de escorpiões tem sido recorrente em vários bairros de São Carlos, especialmente em períodos de calor e clima seco, quando esses animais saem em busca de abrigo e alimento. Especialistas orientam que, ao encontrar um escorpião, o morador deve evitar manipular o animal e acionar a equipe de controle de zoonoses da Prefeitura, que realiza orientações e ações preventivas.

Leia Também